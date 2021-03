Sit-in all’ospedale di Caserta. Protestano i precari dell’ospedale

CASERTA. Stamane, dalle ore 10,00, come preannunciato pochi giorni fa, l’ USB con una delegazione di lavoratori dell’Ospedale Civile di Caserta (Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano), è in presidio sit-in di protesta per rivendicare assunzioni stabili e la reinternalizzazione di tutti i servizi in appalto.

Dopo la manifestazione di Napoli all’Ospedale del Mare e quella all’Ospedale San Pio di Benevento è arrivato il momento di Caserta.

“Basta precarietà e basta turni infiniti.” affermano.

L’Unione Sindacale di Base intende suonare un campanello d’allarme affinché il comparto della Sanità Pubblica nella nostra regione venga messo in sicurezza e nelle migliori condizioni per affrontare la sfida e l’emergenza sanitaria di questo periodo.

L’Unione Sindacale di Base è, naturalmente, al fianco di tutte le figure professionali che stanno in prima linea negli ospedali, negli studi medici, nei territori e nelle autoambulanze e che si prodigano al massimo per offrire un decente livello di assistenza.

“Chiediamo lo scorrimento di tutte le graduatorie per coprire i vuoti di organico e garantire a tutti e tutte una sanità forte dentro e fuori la crisi pandemica. Gli ospedali al collasso, le terapie intensive sature e i moduli Covid Center mai entrati a pieno regime sono responsabilità di un governo regionale che negli ultimi anni ha smantellato interi presidi ospedalieri pubblici favorendo in tal modo la sanità privata. Tutta la rete sanitaria – dai grandi ospedali ai medici di base fino ai distretti territoriali – è stata manomessa, ridimensionata, svenduta agli interessi dei potentati privati e sottodimensionata rispetto a momenti di necessità come questo che stiamo vivendo per l’emergenza Coronavirus. Ora siamo stufi. Passiamo alla lotta e alla mobilitazione. Unisciti a noi a difesa della Salute e del Lavoro.”

Questo il comunicato della USB Federazione Provinciale di Caserta.

Mentre scriviamo, il direttore generale non ha ancora ricevuto la delegazione dei manifestanti. Vi aggiorneremo su eventuali sviluppi.