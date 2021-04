Sit in confesercenti Caserta

CASERTA–Confesercenti Caserta Sit In 7 aprile 2021 in piazza dalla Prefettura a Caserta dalle ore 10 “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”

La Confesercenti Provinciale di Caserta nell’ambito dell’evento “Portiamo le imprese fuori dalla pandemia”ha organizzato un sit in in piazza della Prefettura a Caserta che prenderà il via alle ore 10 del mattino e coinvolgerà tutto il mondo delle categorie adenti all’organizzazione. Ci ritroveremo in piazza della prefettura a Caserta.

Confesercenti ha dato vita ad una estesa azione di protesta e sensibilizzazione a livello nazionale. Una protesta “a distanza” che coinvolge il maggior numero di imprenditori in quanto partecipi e parte attiva di un azione corale volta ad indurre Governo, Parlamento e Regioni a condividere le proposte della Confederazione del commercio, del turismo e dei servizi. Le ragioni della protesta e le rivendicazioni sono contenute nell’allegato saranno rese note in piazza della Prefettura proprio mercoledì 7 aprile.

Nello stesso giorno, tutti i componenti del Governo e tutti i Deputati e Senatori troveranno, al proprio indirizzo e-mail, l’invito di Confesercenti ad accogliere le richieste avanzate.

Contestualmente, il 7 aprile prenderà avvio la raccolta di firme per una petizione online a supporto e sostegno delle proposte di Confesercenti, per il cui successo sarà indispensabile il contributo di tutti gli imprenditori.