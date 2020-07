Sito di trasferenza rifiuti : Walter Fierro PSI invita la Giunta a ritirare la Delibera

Capua. La sezione PSI di Capua , riunita sotto la Presidenza del prof.Antimo Di Rauso il 13 Luglio 2020, ha ascoltato una relazione del Segretario Walter Fierro durante la quale lo stesso ha informato i presenti che l’amministrazione comunale intende realizzare nella citta’ di Capua un sito di trasferenza di rifiuti in località Maiorise , zona circondata da terreni a vocazione agricola oltre ad essere interessata da alcuni insediamenti Industriali.

L’intenzione è avversata dalla stragrande maggioranza dei cittadini e da molti partiti, invero, lo stazionamento dei rifiuti a Capua aggraverebbe la situazione ambientale, già appesantita da un servizio di ecologia non ottimale e dalla presenza al centro ed in periferia di sversatoi di spazzatura,fonti di miasmi diffusi in tutto il territorio cittadino , che offrono un immagina negativa della città a quanti la frequentano e agli abitanti tutti. Pertanto la sezione PSI -Capua invita la Giunta a revocare senza esitazione la famigerata delibera n 59 del 30 Giugno 2020 avversata dal popolo capuano.