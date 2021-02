Situazione contagi a Maddaloni. Il sindaco scrive al Prefetto.

Maddaloni. A seguito della riunione tenutasi giovedì per fare il punto della situazione sulla situazione dei contagi in città, il sindaco De Filippo oggi ha scritto al Prefetto di Caserta.

Nella comunicazione, che potete leggere in questo articolo integralmente, si evidenzia come da diversi giorni Maddaloni sia la città della provincia di Caserta con il più alto numero dei contagi. La situazione è resa ancor più preoccupante dalla ripresa in data odierna delle attività didattiche in presenza anche per le scuole superiori cittadine. Per questo motivo il sindaco chiede al Prefetto un’intensificazione dei controlli sul territorio calatino, al fine di contribuire al rispetto delle regole per contrastare la diffusione del contagio.