Smaltimento rifiuti covid. Quali procedure vengono attivate oggigiorno?

Maddaloni (CE). Il 2022 per la città di Maddaloni è iniziato tra i rifiuti. Raccolte a singhiozzo, centro di raccolta intasato, problemi tecnici vari hanno fatto sì che ad oggi in città ci siano ancora capannelli di rifiuti nelle strade.

Tra questi ci sono anche i rifiuti degli oltre 1000 contagiati che si registrano in città, mescolati tra gli altri e che da un pò di tempo pare non vengano più differenziati come accadeva nei primi tempi della pandemia.

Abbiamo chiesto all’ufficio preposto che ci ha comunicato che a differenza del passato non ci sarebbe più l’obbligatorietà del ritiro dei rifiuti, che tale servizio al momento in città non è stato riattivato. Servirebbe una nuova gara. Ma nel frattempo?

Pare che questi rifiuti, se opportunamente differenziati dalle persone in quarantena, seguendo le indicazioni, non contagerebbero gli operatori ecologici. Un’altra difficoltà deriva dal fatto che pare che l’ASL non comunichi più i nominativi dei contagi per poterli individuare.

Al momento pare sia questa la situazione.