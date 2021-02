Smcv, insulti sessisti e auguri di morte per la consigliera Santillo e la sua famiglia

Santa Maria Capua Vetere-Leggere oggi contenuti politici sui social significa sicuramente trovare insulti e offese, soprattutto se si parla di donne. Queste ultime, infatti, sono i bersagli preferiti e i soggetti verso i quali le critiche, i commenti e le parole si rivelano sempre più offensive. Infatti, sono all’ordine del giorno notizie inerenti a donne impegnate nelle istituzioni e nelle dinamiche della società offese e minacciate.

Oggi l’ennesimo episodio in un gruppo Facebook del rione Sant’Andrea di Smcv attraverso un post indirizzato chiaramente alla consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo. Un attacco sessista, a cui si aggiungono auguri di morte per lei e i suoi familiari, che non ha nulla a che fare con la vera politica.

Nessun tema, nessuna idea, nessuna critica costruttiva (che è quello che ci si aspetterebbe dagli avversari politici). Ecco perché non sono tardati ad arrivare i messaggi e i post di solidarietà nei confronti della Consigliera.

Tra questi, risuona forte quello del commissario provinciale di Fdi Marco Cerreto: “Tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia – ha dichiarato l’avvocato – si stringe attorno alla figura della nostra dirigente Gabriella Santillo nonché della sua famiglia. Questo sedicente personaggio, non avendo argomenti politici, ha preferito offendere ed augurare la morte. Questi attacchi sono vili e disumani e lo sono ancor di più quando vengono sferrati – come in questo caso, nei confronti di una donna, una moglie e una madre con figli minorenni”.

La stessa leader di Fdi Giorgia Meloni, in seguito ad insulti e minacce, ha deciso di condurre battaglie per combattere questo fenomeno assolutamente da condannare.