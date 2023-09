Sold out per le due serate spettacolo di Pasquale Giordano

Cronaca di un doppio successo annunciato quello delle due serate organizzate con la direzione artistica del maddalonese Pasquale Giordano. Due serate di piazza, su due province, nei comuni di Alife ed Airola che hanno registrato il tutto esaurito.

Una garanzia la conduzione di Beppe Convertini, uomo di punta della RAI che ha presentato con la consueta maestria e simpatia le due serate in cui si sono alternati sul palco, insieme ad esordienti locali, nomi di spicco del panorama musicale.

Atteso e accolto con calore il ritorno di Shialpy, icona pop degli anni ’80, Francesco Boccia, Erminio Sinni, Annalisa Minetti, Audio 2 e Giardino dei Semplici hanno cantato i loro successi che hanno attraversato generazioni. Non è mancata la comicità con Lino Barbieri, che con i suoi interventi riesce a colpire nel segno con ironia pungente su argomenti di attualità alternando momenti musicali con imitazioni di cantanti famosi- per i più giovani i rapper del momento: Moreno, Coco, Vale Lambo idoli indiscussi che hanno fatto ballare le due piazze nei due giorni. E poi Ciccio Merolla, abile percussionista, saltato alle cronache nazionali ed oltre con il suo inno tormentone Malatia. Due serate di condivisione, divertimento e di grande partecipazione, gradite tanto dal pubblico quanto dagli organizzatori. Dopo questa doppietta Giordano ci ha già detto che ha altre cose in programma. A breve ve le sveleremo.