Di Anna Fiorillo

Una denuncia presentata alla procura militare. Lei un Caporal maggiore speciale dell’Esercito, lui un suo superiore ed ex fidanzato. La donna ha esposto querela accusando l’uomo di violenza e di abuso di grado.

La militare , sostiene di essere stata presa a calci e pugni oltre che costretta a restare sull’attenti per due ore. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta .L’uomo rischia un processo per violenza nei confronti della sua ex fidanzata.