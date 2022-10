Solidarietà al popolo iraniano, il gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta” plaude al lavoro dell’assessore Credentino

“Una iniziativa importante per la città, un gesto di grande valenza”. Commenta così la consigliera comunale del gruppo Moderati-Insieme per Caserta Rosaria Mona, l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, dell’ordine del giorno che esprime il sostegno e la massima solidarietà al popolo iraniano, condannando la sanguinosa repressione attuata dalle autorità iraniane contro le manifestazioni delle donne e le persone tutte che stanno lottando per la libertà e la pari dignità. “Un sentito ringraziamento – dichiara Rosaria Mona – sento di rivolgerlo, a nome del gruppo Moderati-Insieme per Caserta, all’assessore di Italia Viva, Emiliana Credentino, per aver voluto fortemente la convocazione di una seduta consiliare monotematica e, soprattutto, per l’ottimo lavoro che sta portando avanti in materia di pari opportunità, favorendo la partecipazione attiva e coinvolgendo il mondo dell’associazionismo. Con lei è saldo il rapporto di cooperazione per la difesa dei diritti delle donne oltre che di tutte le fasce più deboli della società”.