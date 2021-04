Solidarietà al sen. Gasparri per gli attacchi ricevuti

L’ Avvocato Giorgio Magliocca , presidente della Provincia di Caserta e il Cav. Gioacchino di Lillo, già consigliere comunale , in qualità di appartenenti alla Fondazione Italia Protagonista , Manifestano la più alta espressione di solidarietà al Sen. Gasparri , vittima in queste ore di un brutale e vile attacco indirizzato alla Sua persona da parte del giornalista televisivo Antonello Piloso.

L’utilizzo di espressioni e la rievocazione di pratiche che nulla hanno di civile ed umano, ma che dovrebbero continuare ad esistere solo ed esclusivamente come monito perché ciò non più accada, umilia ed offende, arrivando ad evocare la criminalizzazione di un pensiero diverso, il valore più alto e profondo dell’essere umano, quello della libertà.