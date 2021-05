Il termine del primo corso di scrittura giornalistica organizzato da Belvederenews ,cominciato da qualche mese presso il Centro Acustico a Maddaloni è ormai alle porte; i corsisti, grazie al supporto del gruppo editoriale della testata , del Direttore Giovanna Paolino e dei due professori Adriana Caprio e Gabriele Luberto hanno scoperto nuove tecniche per scrivere e comportarsi come un giornalista professionista . Durante il corso non è mancata la presenza di illustri ospiti come Marco Lugni e Pio Del Gaudio, . I recenti articoli pubblicati dai corsisti, dimostrano l’ ottimo risultato raggiunto.

Ma non finisce qui! Su richiesta di aspiranti giornalisti interessati all’iniziativa, sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di scrittura giornalistica: proprio come nelle lezioni in corso, in presenza o online, lo studente conoscerà le tecniche più strategiche per scrivere un articolo di giornale e non cadere nei numerosi tranelli nel percorso di chi vuole intraprendere una professione non facile ma appagante. I corsisti più meritevoli avranno la possibilità di accedere al percorso formativo per l’ottenimento del patentino di giornalista pubblicista.

Come menzionato precedentemente, a causa della grande richiesta, il numero di iscrizioni è già limitato. Affrettati e riparti da protagonista! PER INFORMAZIONI : 3770917381