“Sono rose, fioriranno”, un omaggio alle donne partigiane nel 78°anniversario della Liberazione

È nel segno della partecipazione delle donne alla Resistenza e alla guerra di Liberazione dal nazifascismo che i rappresentanti dei Comitati provinciali e delle sezioni ANPI deporranno una rosa nei luoghi a loro dedicati, simbolo della lotta per la riconquista della libertà e della dignità – luoghi che testimoniano il martirio delle donne partigiane torturate e uccise dai nazifascisti – o sotto le targhe delle vie che le ricordano.

È l’omaggio che l’Anpi renderà loro nella giornata di martedi 25 aprile a partire dalle ore 17, nei Comuni italiani che hanno aderito all’iniziativa “Sono rose, fioriranno”.

Anche il Comune di Caserta si prepara a celebrare il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, facendo proprio l’appello dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) secondo quanto si legge nella nota diffusa via social dal Comune.

“Il Sindaco di Caserta Carlo Marino, insieme al Comitato Anpi della Provincia di Caserta, renderà omaggio a Carmelina Varone, partigiana casertana che ha combattuto eroicamente contro l’invasore nazista e che è stata uccisa il 4 ottobre 1943 nella cosiddetta “Strage di San Clemente”.

L’appuntamento è fissato alle ore 17 davanti alla sede del Comune.

La nostra eroica concittadina viveva in Via San Giovanni, ma il giorno della strage si trovava a San Clemente, dove tutti i membri della sua famiglia furono sfollati.

In quel tragico giorno nella frazione casertana morirono 25 persone a seguito di una violenta esplosione provocata dai tedeschi.

Carmelina “combatté con armi proprie e fu catturata dai tedeschi e trucidata per rappresaglia”, come riportano i documenti che ufficializzarono il suo ruolo di Partigiana caduta per la lotta di liberazione”.