” Sono svenuto perché ho battuto la testa contro il vetro e non ricordo più nulla!”

Fabio Santonastaso, 23 anni, Caserta, racconta la sua esperienza traumatica a Belvederenews.

Il 9 maggio 2021 alle 19:15 Fabio guidava la sua Toyota nera, quando nei pressi del Centro Commerciale Campania (Marcianise), una smart fourtwo di colore bianco ” per sorpassare- dice Fabio- “mi ha stretto nel guard rail. Era una donna e correva. Io ho sterzato proprio per non finirle addosso, ma lei è scappata e la mia auto è rimasta su due ruote per qualche tempo. Da qui ricordo solo due enormi orecchini a cerchio di colore oro, non ricordo il suo viso. Sono svenuto perché ho battuto la testa contro il vetro.”

Sul posto i Vigili del Fuoco erano presenti per un altro intervento e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi.

Fabio è stato trasportato con urgenza all’ Ospedale di Marcianise in condizioni gravi: ematomi vari sul corpo e 15 punti al braccio.

“La donna è scappata. Nessuno ha visto niente. Non ci sono telecamere né testimoni. Possibile?- continua Fabio- “se qualcuno era presente in quel momento e abbia visto qualcosa, lo prego di farsi avanti. È stata davvero un’ esperienza che vorrei non aver vissuto. In quegli attimi mi è passata davanti tutta la mia vita. La colpevole deve pagare. Io voglio giustizia”

Intanto, ovviamente, la Polizia prosegue le sue indagini.