Dmitri Sousa non è più un giocatore della JuveCaserta, pochi minuti fa la società ha diramato un comunicato che specifica come il giocatore non fa più parte della rosa.

Questo il comunicato della JuveCaserta: Lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver risolto consensualmente il rapporto in essere con l’atleta Dmitri Sousa.

La società ringrazia l’atleta per la disponibilità dimostrata ed augura all’atleta le migliore fortune per il prosieguo della propria carriera.