Sorpresa nel Atp di Cincinnati. Evans supera Rublev

Seconda giornata per Ato di Cincinnati, importante sopratutto per terminare le gare del primo turno. Per il resto, non ci sono grandi sorprese, a parte forse la vittoria di Evans ai danni di un Rublev, non in perfette condizioni fisiche. Due gare anche del secondo turno, con le vittorie di Tsitsipas e Goffin.

Queste le partite giocate domenica 23 agosto: Shapovalov-Cilic 2-0, Khachanov-Bublik 2-0, Ruud-Schwartzman 0-2, Sandgren-Sonego 2-0, Mcdonald-Giron 0-2, Bedene-Garin 2-1, Fucsovins-Gombos 2-0, Evans-Rublev 2-1, Dimitrov-Humbert 2-0, Isner-Hurkacz 2-1, Mannarino-Millman 1-2, Wolf-Gasquet 0-2, Anderson-Tsitipas 0-2, Korda-Ruusuvuori 1-2