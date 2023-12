SORPRESI A BORDO DI UN AUTO RUBATA. IN TRE DENUNCIATI DAI CARABINIERI.

Sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale mentre, a bordo di una Fiat 500, percorrevano via Ficucella. L’atteggiamento nervoso del conducente e dei due passeggeri ha subito insospettito i militari che, a seguito degli immediati accertamenti, hanno scoperto che l’autovettura sulla quale viaggiavano era oggetto furto avvenuto lo scorso 30 novembre.

A seguito della perquisizione personale e veicolare i tre sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso.

L’autovettura recuperata è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

I tre, un 52enne e un 41enne del casertano e un 40enne della provincia di Napoli sono stati accompagnati in caserma e denunciati in stato di libertà. Dovranno rispondere di ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.