 SORPRESI DAI CARABINIERI CON ATTREZZI DA SCASSO. DENUNCIATI QUATTRO GIOVANISSIMI

Si aggiravano in piena notte a bordo di una Toyota con targa tedesca, rallentando la marcia in prossimità di alcune autovetture lasciate in sosta sulla pubblica via, quando i quattro occupanti del mezzo, hanno insospettito i carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta che proprio in quel momento erano in transito nel centro cittadino di Frignano, in provincia di Caserta.

Dopo aver intimato l’alt i militari dell’Arma hanno identificato il conducente e i tre passeggeri, risultati tutti già noti alle forze dell’ordine. L’atteggiamento dei giovani e la loro intolleranza al controllo ha indotto i carabinieri a procedere con una perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale sono stati rinvenuti attrezzi da scasso, 3 scaldacollo di colore nero, una chiave elettronica OBD, normalmente utilizzata per interagire con le centraline digitali delle autovetture, e una bustina di marijuana.

I quattro giovani, di età compressa tra i 18 e i 22 anni sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.