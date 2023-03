Sorpreso con la droga. Denunciato.

Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Provinciale di Caserta, hanno controllato un uomo a bordo di un’auto in cui hanno rinvenuto un lucchetto in acciaio che, tramite un sistema magnetico, nascondeva 7 involucri contenenti circa 4,3 grammi di cocaina.

Un 43enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.