Sorpreso con mezzo chilo di marijuana durante un controllo: arrestato un 65enne

Di Viviana Ricciardi

Piedimonte Matese-Durante un servizio di controllo presso il comune di Ailano, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piedimonte Matese hanno fermato e in seguito sottoposto a perquisizione

veicolare l’autovettura di un 65enne di Mondragone.Dopo poco è stato ritrovato un sacchetto ben sigillato con 540g di marijuana pronti per l’ illecito commercio.L’uomo è stato prontamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio con conseguente sequestro del quantitativo di droga in suo possesso.