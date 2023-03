sorpreso con oltre 20 kg di droga. Arrestato.

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via San Josemaría Escriva un giovane a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 0,3 grammi, un bilancino di precisione e 500 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto circa altri 890 grammi di marijuana, 8 pezzi di hashish del peso di circa 70 grammi, due bilancini di precisione e 4 coltelli; ancora sono stati rinvenuti in un garage in uso al giovane, nascosti in due borsoni, 41 involucri contenenti complessivamente circa 8,5 kg di hashish ed altre 13 buste contenenti circa 11 kg di marijuana.

Un 20enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.