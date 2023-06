SORPRESO MENTRE COLTIVA MARIJUANA NEL CORTILE DI CASA. DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Un trentaduenne di Castel Volturno, in provincia di Caserta, è stato sorpreso dai Carabinieri con 28 piante di marijuana in vaso, che stava coltivando nel cortile di casa. La marijuana, in piena crescita, è stata sottoposta a sequestro.

I militari dell’Arma, nel corso di un servizio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti, nel transitare nei pressi dell’abitazione dell’uomo si sono subito accorti della presenza dei numerosi vasi colorati che, invece di contenere fiori, ospitavano piantine di marijuana.

La successiva perquisizione, eseguita all’interno dell’abitazione, ha consentito di rinvenire e sequestrare tre involucri in plastica termosaldata contenenti hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Il trentaduenne è stato denunciato per produzione, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.