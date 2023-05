SORPRESO MENTRE DISTRIBUISCE COCAINA ED EROINA. VENTISETTENNE NIGERIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Si era appartato in un terreno incolto insieme ad altre tre persone, a ridosso della via domitiana, altezza palazzi Grimaldi, quando è stato sorpreso dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone (CE). L’uomo, un ventisettenne di origini nigeriane, era intento a distribuire numerose dosi di cocaina ed eroina.

All’arrivo dei militari dell’Arma, impegnati in servizio mirato, volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di stupefacenti, i tre avventori sono subito scappati facendo perdere le proprie tracce nelle cempagne circostanti. Anche il pusher ha cercato di allontanarsi, tentando di disfarsi dello stupefacente in suo possesso ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato ed identificato.

All’interno del borsello recuperato dai carabinieri, che era stato lanciato sul ciglio della strada, sono stati rinvenuti 56 involucri in cellophane termosigillati, contenenti eroina e cocaina.

A seguito della perquisizione personale il nigeriano è stato trovato in possesso della somma in contanti di € 55,00, e di 2 telefoni cellulari.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il ventisettenne arrestato, che dovrà rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.