Sospensione acqua: la nuova data

Maddaloni – La Regione Campania, a seguito delle richieste di rinvio di lavori sulla conduttura San Clemente – Cercola, che avrebbe causato notevoli disagi su diversi comuni per più giorni, insostenibili con il caldo estivo, ha optato per un intervento tampone che richiederà minor tempo.

Pertanto, come si legge nella nota che segue, la sospensione di acqua avverrà VENERDI 15 LUGLIO DALLE ORE 22.00 per 18/22 ore e comunque fino l termine dei lavori stessi.

Segue nota: