Sospensione delle attività educative in presenza a Capua

CAPUA – Il primo cittadino Luca Branco, ha emesso l’ordinanza n°218 del 28 novembre 2020 con la quale ha disposto la proroga fino al 6 dicembre 2020 della sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi della scuola dell’infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l’attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, pubbliche e private. Dunque, secondo il testo dell’ordinanza, la sospensione della didattica in presenza sarà valida sino al ponte dell’ 8 dicembre 2020.