SOSPENSIONE FIERE E MERCATI A CASERTA FINO AL 3 APRILE. RIMANE APERTO IL COPERTO

Città di Caserta

GESTIONE ORDINANZE SINDACALI

ORDINANZA SINDACALE

n. 24 del 10/03/2020

OGGETTO: Provvedimenti per le aree mercatali

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 22 del 6/3/2020 ad oggetto “ Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 4/3/2020 – Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica derivante da COVID-19- Provvedimenti” con la quale si provvedeva, tra l’altro,

a disciplinare l’attività dei mercati cittadini;

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/3/2020 contenente

“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19,

applicabili sull’intero territorio nazionale”, ed in particolare l’articolo 2 “ sull’intero territorio

nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al

pubblico.

Ritenuto necessario, a seguito delle nuove disposizioni impartite con il succitato DCPM, di

apportare modifiche alla precedente ordinanza n. 22/2020;

Vista la nota pervenuta dal Coordinamento delle Associazioni del Commercio su Aree

Pubbliche della Campania con la quale l’Associazione, per rendere più efficaci le iniziative per

contrastare la diffusione del virus chiede la sospensione di tutti i mercati regionali;

Visto l’art. 50 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

A parziale modifica dell’ordinanza sindacale n. 22 del 6/3/2020

ORDINA

1. La sospensione, fino al 3/4/2020, delle attività della Fiera Bisettimanale di Via Ruta e

delle aree mercatali rionali ubicate al Rione Vanvitelli, Piazza Po, Zona 167 e Via Cappellone;

2. E’ consentita l’attività del Mercato Coperto di Piazza Matteotti a condizione che il

concessionario provveda ad attivare il servizio di controllo agli accessi per contingentare gli

Documento firmato digitalmente

ingressi delle persone al fine garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del

4/3/2020, allegato 1 e cioè rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro, fino al 3/4/2020 e con obbligo di chiusura nelle giornate festive e prefestive, ai sensi

dell’articolo 1 comma 1 lettera r) del DCPM dell’8/3/2019;

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente;

la trasmissione dello stesso alla Prefettura di Caserta, alla Regione Campania, alla Questura di

Caserta, al Comando Provinciale C.C., alla Guardia di Finanza, alla ASL di Caserta,al

Comando della Polizia Municipale, al Settore Attività Produttiva per l’informativa a tutti gli

interessati.

AVVERTE

Che la presente ordinanza è immediatamente efficace, fatto salvo eventuali ulteriori

disposizioni di enti sovraordinati.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione e del rispetto della presente

ordinanza, con l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle relative sanzioni.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale

Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni, ai sensi della Legge D.L. 104/2010, in

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni,

ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.

Il Sindaco Avv. Carlo Marino