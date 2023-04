Sospensione Idrica a Maddaloni . Tutte le strade interessate

MADDALONI – Sospensione idrica a Maddaloni. Il Comune ha annunciato un’interruzione della fornitura dell’acqua alla cittadinanza dalle ore 22:00 del giorno 21 aprile (venerdì) alle ore 22:00 del 23 aprile (domenica). Il provvedimento è legato ad una serie di lavori necessari alla condotta San Clemente – Cercola. Non trattandosi di un collegamento principale per la nostra città è molto probabile che le seguenti zone siano interessante da una diminuzione della pressione. Le strade interessate saranno comunque:

Via Napoli e traverse, via M. Serao, via P. colletta, via Carrarone I e II tratto, via Baldina II tratto, via Giovan Battista Vico, via Padre Pio, via Viviani, via De Curtis, via Montella, via G. Sani, via Cappella Mastrantuono, via A. Moro, via Starzalunga, via Cornato e traverse, via V. Rossi, via E. De Filippo, via Luca Giordano, via Ficucella, via S.S. 265, via