Sospensione idrica al centro per lavori urgenti: ecco dove

Caserta. Interruzione fornitura idrica a causa di una dispersione in Via Ruggiero, all’incrocio con Via Cappuccini.
La società Nepta comunica che, a causa di lavori urgenti ed improrogabili alla rete idrica,
venerdì 16 gennaio, dalle ore 13,30 alle ore 21,30, sarà necessario sospendere la fornitura idrica per consentire la riparazione della condotta in via Ruggiero, all’incrocio con Via Cappuccini.
Le zone in cui mancherà l’acqua sono le seguenti: Via Ruggiero, Via Cappuccini, Via De Falco, Rione Vanvitelli, Rione Tescione e la frazione di Ercole.
Inoltre, potrebbero subire ripercussioni le strade limitrofe a Via Ruggiero.