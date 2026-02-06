Sospensione idrica per lavori urgenti

Maddaloni (CE) – La comunicazione arriva dalla Regione Campania ed è stata diffusa tempestivamente dal comune di Maddaloni per consentire ai cittadini residenti nella strade coinvolte ad organizzarsi con le provviste.
I lavori riguardano la condotta San Clemente – Cercola che attraversa il comune di Maddaloni e, come da comunicazione, l’acqua sarà sospesa dalle ore 21.00 di venerdì 6 febbraio alle ore 9.00 di domenica 8 febbraio, salvo imprevisti e/o complicazioni.
Principalmente la mancanza interesserà via Sauda e via dell’Oliveto. La Regione avverte che potranno esserci temporanee mancanze e abbassamenti di pressione anche in altre strade.
Alleghiamo la comunicazione ufficiale dove poter consultare l’elenco delle strade.