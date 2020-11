SOSPESA DIRETTA TRUMP SUI CANALI TV

È difficile interpretare ciò che sta accadendo e districarsi tra le dichiarazioni che i due candidati alla Casa Bianca rilasciano per Msnbc, Abc, Cbs, Cnbc ed Nbc.

Sicuramente, in uno degli ultimi discorsi, il Presedente degli Stati Uniti è stato eccessivo.

Il presidente ha parlato,infatti, di presunti brogli elettorali, spacciandosi per prossimo vincitore delle elezioni “legali” ,ma sui presunti brogli dei democratici non ha fornito alcuna prova.

Tali accuse hanno provocato una reazione destinata a lasciare il segno nella storia del giornalismo.

Per la prima volta, infatti, un capo della Casa Bianca ancora in carica è stato bruscamente interrotto mentre parlava in diretta.

E non da un solo conduttore, considerato che la scelta è stata adottata da parte di diverse testate tv.