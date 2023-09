Sospeso il parcheggio a Caserta . Lo stato di agitazione dei lavoratori proclamato dalla SEAL.

Caserta . E’ caos per gli ausiliari della sosta di Caserta i quali , come ormai noto , sono rimasti fermi e senza lavoro per l’ intero mese di agosto in attesa del ripristino del parcheggio a pagamento sulle strisce blu previsto in un primo momento per il 4 settembre ma posticipato successivamente di un mese .

Nella mattinata di oggi lunedì’ 4 settembre 2023 il Sindacato Autonomo Europeo Lavoratori ( SEAL) nelle persone di Michele De Luca ( Segretario Provinciale) e Monica Lenga ( Dirigente) hanno proclamato ufficialmente ” Lo stato di Agitazione ” dei lavoratori e hanno chiesto con urgenza che venga convocato un tavolo di concertazione con Il Sindaco di Caserta Carlo Marino , L’Assessore al ramo Emiliano Casale , Il Prefetto Giuseppe Castaldo , la Commissione di Garanzia e le due aziende , quella uscente T.M.P. srl e quella subentrante K-City srl.

” Si riporta alla VS conoscenza -si legge nella nota- che all’ ultimo tavolo incontro avvenuto in sede comunale lo scorso fine luglio ,concluso con esito negativo, la Spett.le azienda e le autorità comunale avevano garantito che in data 04/09 C.A. si sarebbe avviato il nuovo appalto con la regolare ripresa di servizio delle unità lavorative.

1: “In data odierna si presenta ancora per i lavoratori una situazione economica e di sostentamento familiare piuttosto difficile in quanto hanno bisogno di affrontare spese importanti quale: mutui -affitti – caro bollette nonchè spese di sopravvivenza quotidiana . Va precisato che molti dei suddetti hanno fatto richiesta di Naspi e che il sostentamento economico previsto non basta per sopravvivere.

In merito si fa presente inoltre che circa 10 unità lavorative non hanno potuto fare domanda per usufruire delle spettanze previste dalla NASPI perchè in quanto invalidi percepiscono una piccola pensione ( circa 300 euro) che , ovviamente, non è sufficiente per sostenere spese con famiglie a carico.

2: si esplica che codesta O.S. aveva precedentemente accettato , in accordo e a favore dell’ azienda il licenziamento individuale ed avendo profonda fiducia nelle figure istituzionali del Comune di Caserta , la scrivente ha aspettato fino in data odierna a seguito della garanzia fornita dall’Ente Comunale.

3: Si fa presente che essendo a conoscenza di un comunicato firmato dal Comune di Caserta , si apprende che l’ appalto sarà sospeso ancora per l’ intero mese di settembre gravando cosi’ sullo status dei lavoratori”.