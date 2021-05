SOSTA,  PENALIZZATI  I  VERI  INVALIDI.

Caserta – Accadde a Caserta, ove gli ex amministratori – invece di far sanzionare le auto in sosta dei falsi invalidi – ritennero ridurre i posti auto dei veri invalidi.

Come riferito allo Sportello del Cittadino–Cisas, i posti per invalidi, tra l’altro, sono occupati da falsi invalidi con auto di grossa cilindrata, guidate spesso da giovani che percorrono le strade cittadine ad alta velocità.

Gli unici a guadagnarci sono i falsi invalidi, tra l’altro con contrassegni scaduti o fasulli, i quali parcheggiano comodamente nelle strade del centro cittadino.

Lo Sportello del Cittadino–Cisas ritiene necessaria la presenza di qualche Vigile per risolvere un’altra situazione, che vede soccombenti i veri invalidi.