Sosta selvaggia in Via Gandhi. La segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Consigliere Comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano .

“Alcuni cittadini. residenti in via Gandhi. mi segnalano che la situazione è divenuta insostenibile nei giorni del mercato Le automobili in sosta selvaggia impediscono l’accesso, l’uscita ed il transito delle vetture daparchi e fabbricati. Tutto questo, per risparmiare 0,50 € di parcheggio, come avviene del resto anche in altre strade adiacenti a quelle di accesso alla fiera bisettimanale di via Ruta, invase dal parcheggio abusivo. Esisteva in via Gandhi un divieto di sosta sul lato sinistro della carreggiata, ripetuto dopo circa 100 metri. Abbattuto il primo, pare che il secondo abbia cessato la sua funzione. Più volte segnalata la questione alla Municipale ed agli uffici di competenza, senza nessuna reale iniziativa di risposta, i residenti sono lasciati al loro destino e soprattutto ai continui litigi con gli automobilisti, solo per far valere un loro sacrosanto diritto.

Anche in assenza di un divieto di sosta, il Codice della Strada impone che sia sempre lasciato spazio sufficiente per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso (art. 177 CDS comma 5) e nelle carreggiate inferiori ai 5 metri, garantire un passaggio per veicoli non inferiore ai 3 metri (art 158). Dove dobbiamo arrivare? Prima o poi l’ennesimo litigio sfocerà in una rissa, e la responsabilità sarà solo della politica che governa questa città”.

Avv. Pasquale Napoletano Consigliere Comunale di FdI.