Sosta selvaggia. Multe a raffica nel centro storico. Le foto all’interno

Maddaloni. Nella serata di ieri c’è stata una vera e propria incursione della Polizia Municipale nel centro storico di Maddaloni.

I residenti, stufi di dover fare manovre acrobatiche tra le strette stradine che si snodano ai piedi della collina, hanno chiesto il loro intervento. Le strade di cui parliamo sono davvero strette, nella parte più antica di Maddaloni, via Sambuco, via Costanzi, via Sant’Antonio Abate, caratteristiche viuzze dell’antico borgo originario nate quando l’automobile non era neanche un’idea.

Oggi la vita è cambiata e in ogni famiglia spesso c’è anche più di un’auto, ma lo spazio, in questi quartieri è davvero poco. E spesso chi ci abita trova un impedimento nel rientrare a casa a causa dei tanti autoveicoli disseminati ovunque. Non solo, in caso di emergenze, un’ambulanza o un’autobotte dei pompieri non riuscirebbe mai a passare.

Ieri è intervenuto anche il carro attrezzi per rimuovere i veicoli, insieme ai vigili che hanno elevato multe.