Sostegno delle famiglie bisognose in tempi di Covid: Sodalizio tra Movimento per la Pace e L’Impronta L’Aquila.

Il comunicato

Sodalizio tra il Movimento internazionale per la Pace presieduto da Agnese Ginocchio e l’ Associazione “L’Impronta L’Aquila”, presieduta dalla giornalista Luisa Stifani. In occasione delle festività pasquali in tempi di Covid, l’ente della provincia abruzzese diretto dalla Stifani, ha donato derrate alimentari e dolci pasquali che verranno distribuiti dal Movimento per la Pace operante nel territorio matesino-provinciale, per un numero complessivo di 26 nuclei familiari. Il progetto congiunto tra le benemerite associazioni, che collaborano da anni sui percorsi della cultura della Pace, della Solidarietà e dell’intercultura, nasce in un periodo particolare: quello dell’emergenza Covid che va a colpire in particolare le fasce più deboli, gli autonomi e i piccoli commercianti.

Il Movimento Internazionale della Pace della provincia di Caserta è impegnato da anni nel percorso di Solidarietà in sostegno delle famiglie indigenti. Proprio in quest’ ultimo periodo si è fatto promotore di diversi appelli di aiuto in sostegno di casi familiari urgenti. L’associazione aquilana della Dott.ssa Stifani è scesa in campo dando il prezioso supporto alla causa. Si ricorda che nell’anno 2014 durante la Celebrazione della festa della Repubblica del 2 Giugno svoltasi presso la sede matesina del Movimento per la Pace sita in Alife, è avvenuta la cerimonia di gemellaggio tra L’Impronta L’ Aquila e il Movimento per la Pace. Alla Dott.ssa Stifani il Movimento per la Pace esprime sentimenti di profonda riconoscenza per l’avvio di questo progetto congiunto e in occasione delle imminenti festività pasquali fa pervenire i più fervidi auguri per una Pasqua di Pace, di rinascita e di liberazione da ogni male. In particolare, la luce del Risorto, dissipi le tenebre di questo tempo investito da una crisi epocale senza precedenti e ci liberi dalla peste di questo e di tutti i mali che stanno affliggendo il mondo, facendo rifiorire serenità, armonia e Pace.

“il Pane della Pace”. Sentiti ringraziamenti all’Associazione “L’ Impronta L’Aquila” presieduta da Luisa Stifani