Sostituisce i manifesti pubblicitari e lascia a terra quelli vecchi

San Nicola la Strada. Non vogliamo scendere nei particolari, peraltro non di nostra competenza , ma vogliamo semplicemente segnalare un episodio poco gradevole.

Nella mattinata di oggi , lunedi’ 19 ottobre, presso la discesa del cavalcavia , sito in via Pizzo Olivo di San Nicola la Strada, in prossimità di Viale Carlo III, la squadra addetta alle affissioni ha sostituito i vecchi manifesti in esposizione sui tabelloni con quelli nuovi.

Fin qua tutto normale se non fosse per il fatto che durante l’ operazione ,l’ addetto ai lavori ha pensato di lasciare a terra tutti i manifesti vecchi imbrattando così la strada e il marciapiede.

Non vogliamo scendere nei particolari , abbiamo scritto all’inizio dell’ articolo. Difatti non sappiamo se rimuovere i manifesti da terra sia di competenza del comune o della ditta stessa , sappiamo di certo però’ che non è a terra la loro collocazione naturale.