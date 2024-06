SOVRAINDEBITAMENTO: FIRMATO UN PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI CASERTA E ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Il Comune di Caserta e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

hanno siglato un protocollo d’intesa che ha la finalità di tutelare i singoli individui e, più in

generale, le famiglie in stato di sovraindebitamento. In particolare, l’accordo prevede di:

assistere il cittadino che si trovi in una situazione di eccessivo indebitamento, anche al fine di

salvaguardare la propria dignità personale; sensibilizzare cittadini, professionisti ed

imprenditori sulle caratteristiche e sulle possibilità offerte dalla nuova disciplina, al fine di

arginare la crisi e rilanciare consumatori ed imprese in difficoltà; diffondere l'educazione

finanziaria nelle scuole secondarie di secondo grado, promuovendo un processo di

alfabetizzazione finanziaria finalizzata a prevenire fenomeni di sovraindebitamento futuro.

L’obiettivo del protocollo d’intesa, quindi, è quello di consentire ai cittadini (consumatori,

disoccupati, professionisti e imprenditori non fallibili) l’accesso alle procedure di soluzione

della crisi da sovraindebitamento, utilizzando come strumento operativo l’Organismo di

Composizione denominato “OCC – ODCEC Caserta” costituito dall’Ordine come servizio

gratuito per la fase conoscitiva e di raccolta della documentazione necessaria per l’avvio della

pratica.

Sulla base di quanto previsto dal protocollo, il Comune fornirà adeguata informazione

dell’iniziativa sul territorio comunale attraverso i propri strumenti di comunicazione,

prevedendo, all’interno del proprio sito istituzionale, un link di richiamo a una pagina web

dedicata all’educazione finanziaria e all’Organismo di composizione della crisi da

sovraindebitamento. L’Ente patrocinerà eventi formativi e di informazione sul tema, in stretta

sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta. Insieme le due

realtà organizzeranno anche programmi di educazione finanziaria nelle scuole. L’Ordine

fornirà assistenza continua in materia di sovraindebitamento, assumendo un ruolo diretto

nell’aiuto di coloro che vivono una situazione di oggettiva debolezza economica.

“Per noi – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – il protocollo d’intesa riveste

grande importanza soprattutto sotto il profilo sociale, intervenendo a tutela delle fasce più

deboli della popolazione, quelle che affrontano un problema serio quale il sovraindebitamento.

Questo fenomeno, in realtà, riguarda tutti, anche tanti professionisti. Il Comune si impegna sin

d’ora a pubblicizzare questa convenzione e a supportare l’Ordine nell’organizzazione di eventi

informativi e di formazione rivolti ai cittadini. Come Amministrazione abbiamo a cuore il tema

della tutela delle persone con fragilità, dei più deboli, attraverso iniziative come questa, che

sono di fondamentale importanza. Il nostro obiettivo, con questa collaborazione, è mettere a

disposizione uno strumento utile a dare una risposta al cittadino, a risolvere un problema e a

superare una sofferenza grave”.

“Come professionisti – ha aggiunto il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Caserta, Pietro Raucci – cerchiamo di dare una mano a chi ne ha

bisogno. Abbiamo puntato a una collaborazione con i Comuni e con le Caritas, che sono i

luoghi dove si recano le persone in difficoltà e, naturalmente, anche quelle che sono alle prese

con problemi di sovraindebitamento. Con il Comune si tratta di una sinergia importante, che

mette insieme un Ente pubblico e un ordine professionale, che svolgono queste attività senza

fini di lucro, nell’esclusivo interesse dei cittadini che vivono un momento di criticità”.