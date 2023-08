“Spaccata” a sala scommesse di Aversa, arrestato dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto in flagranza di reato di tentato furto aggravato un 19enne, di origini bosniache, domiciliato presso un campo nomadi della provincia di Napoli.

In particolare, nella notte di mercoledì scorso, personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Aversa è intervenuta in quella via Buonarroti, dove una guardia giurata aveva notato un grosso foro praticato sulla parete esterna di una sala scommesse, da cui riusciva ad intravedere le sagome di alcuni individui travisati da passamontagna. L’equipaggio della Volante allertato giungeva immediatamente sul posto, fornendo ausilio alla guardia giurata, che nel frattempo aveva bloccato uno dei soggetti.

Sul posto venivano rinvenuti e sequestrati strumenti di effrazione, tra cui due “piedi di porco”, nonché una vettura, risultata poi provento di furto, a cui erano state apposte targhe estere, anch’esse poi risultate rubate.

In sede di sopralluogo, si accertava che i malviventi, dopo aver divelto i chiavistelli della serranda, avevano abbattuto una parete per accedere alla sala scommesse, i cui sistemi di allarme non avevano funzionato. Grazie alla tempestività dell’intervento, nulla veniva trafugato dall’esercizio commerciale.

Nel corso della mattinata odierna, l’arrestato veniva sottoposto a giudizio direttissimo, all’esito del quale il Tribunale di Napoli Nord convalidava l’arresto operato nei confronti del giovane ed applicava nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.