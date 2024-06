Spacciatore colto in flagranza di reato ed arrestato dai Carabinieri.

Caserta.

A Caserta, in via Isonzo, lunedì sera i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno sorpreso un 44enne, originario di Casagiove, cedere della droga ad un 50enne.

Colti in flagranza di Reato dai militari dell’Arma, i due uomini sono stati immediatamente fermati e perquisiti.

L’uomo colto a cedere cocaina, con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 380 euro in contanti e di una bustina in cellophane contenente cocaina.

Con la perquisizione del domicilio del pusher sono state rinvenute ulteriori dosi di cocaina e hashish ed una somma di denaro pari a 2100 euro.

In seguito il pusher è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.