Spaccio di Cocaina. Ordinanza di misure cautelari pe 10 persone

Nella mattinata di oggi , mercoledi 8 febbraio 2023, i Carabinieri della compagnia di Caserta in collaborazione con quelli di Napoli hanno eseguito un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confranti di 10 persone delle quali sei in carcere e quattro ai domiciliari . Nei loro confronti sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza per il delitto di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare è stata individuata un’ atttività di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina nei comuni di Marcianise e Capodrise. Nel corso delle indagini sono state effetuate numerose perquisizioni , pedinamenti e arresti in fragranza di reato.