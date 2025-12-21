Spaccio di droga, tre arresti

In località Ischitella i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno portato a termine un intervento mirato al contrasto dei reati, in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato un giovane uscire frettolosamente da un’abitazione e allontanarsi a bordo di un’Alfa Romeo Mito.

Fermato poco dopo, il ragazzo, un 21enne di Qualiano, è stato trovato in possesso di piccole quantità di cocaina e hashish, ammettendo di averle acquistate per uso personale dagli occupanti dell’abitazione appena lasciata.

I Carabinieri, sospettando che all’interno fosse in corso un’attività di spaccio, hanno deciso di perquisire l’immobile. All’interno sono stati trovati tre giovani, tutti 21enni – due di Castel Volturno e uno di Giugliano in Campania – e nella loro disponibilità ingenti quantità di droga: 32,3 grammi di cocaina, 328,1 grammi di hashish e 59,1 grammi di marijuana, tutti suddivisi in involucri pronti per la vendita. Sono stati rinvenuti anche due bilancini di precisione, due telefoni cellulari e 270 euro in contanti.

Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre l’acquirente è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. I tre giovani arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’operazione conferma l’attenzione dei Carabinieri sul territorio e il costante impegno nel contrastare lo spaccio di droga.