Spaccio di sostanze stupefacenti 2 arresti

Nella serata di ieri, in Capua (Ce) via Castagna, i carabinieri del Nucleo Operativo della locale Compagnia hanno tratto in arresto un 27enne del posto ed un 28enne di Santa Maria Capua Vetere, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

I militari dell’Arma hanno sorpreso il 27enne mentre cedeva un ” panetto” del peso di gr. 100 di hashish al 28enne. La perquisizione personale immediatamente eseguita nei confronti del 27enne ha consentito di rinvenire e sequestrare la somma di € 1.645,00 in banconote di vario taglio.

Anche la perquisizione estesa prima all’autovettura e poi all’abitazione del 28enne acquirente ha dato esito positivi; infatti i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriore analoga sostanza stupefacente per gr. 20 suddivisa in dosi nonché materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente.

Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Ce).