Successo di partecipazione per Giocagin 2026

Casagiove (CE) – Domenica 19 aprile Giocagin UISP Caserta edizione 2026 ha trasformato il palazzetto dello sport di Casagiove in una grande festa di movimento, inclusione e sana alimentazione grazie alla partecipazione di Italia Ortofrutta e Agriverde Campania, che hanno coinvolto il pubblico con attività educative, materiali informativi e la distribuzione di fragole biologiche per promuovere il consumo quotidiano di frutta e verdura e l’importanza del benessere legato allo sport. La direzione artistica, affidata da 22 anni alla maestra Mimma Scagliarini, ha guidato una giornata ricca di entusiasmo, esibizioni e spirito UISP, come lei stessa ha sottolineato ringraziando con calore tutte le associazioni, i maestri, gli atleti e i genitori presenti, insieme al presidente del Comitato Provinciale UISP Caserta Luigi De Lucia. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza e all’Assessore allo Sport Anna Castiello, Consigliere Territoriale UISP, per la loro presenza e il loro sostegno. A rendere viva la manifestazione sono state numerose realtà del territorio: Double R Dance di Rossella Ricciardi, Exodus Studio Danza di Mimma Scagliarini e Noemi Massaro, Evolution Dance di Benny Buonocore, Beautiful Dance di Tonino Buonocore, ASD Posada di Angela Avenia, Desirée Dance di Mariateresa Gravino, Free Dance Mania di Assunta Coppola, Giovy Dance di Giovanni Racioppi, Leyla Dance di Raffaella De Quattro, Gabry Dance di Gabriele e Roberta Trepiccione e ASD Rotellare di Giuseppina Chiummo. Una giornata intensa, vissuta tra sorrisi, tifo reciproco e condivisione, che ha confermato ancora una volta la forza dello sport per tutti e il valore della comunità UISP nel territorio casertano.Un evento che grazie all’impegno costante di tanti volontari appassionati, che portano avanti i valori sani che solo lo sport riesce a trasmettere, si conferma un successo di partecipazione in costante crescita.

http://Video racconto della manifestazione