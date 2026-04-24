Sociale

Violenza di genere quando “Questo non è amore”.

L'incontro della polizia di stato con gli studenti dell'ITIS Ferraris Buccini.

Di Carmine Posillipo

Troppo spesso vanno agli “onori” delle cronache, atti di violenza di genere, femminicidi, ma anche violenza sessuale o abusi su minorenni. Solo quando il fattaccio è avvenuto la società si interroga sulle motivazioni. Gli atti di violenza talvolta non hanno una reale motivazione, ma sono bensì frutto di emarginazione o aggregazione tossica, che anziché incentivare e favorire la socialità, ne deturpa il senso. Da dove nasce la violenza di genere, senz’altro da una ineducazione al rispetto e alla civile convivenza, pertanto è importante istruire, formare e informare i giovani sui rischi e sui danni che si provocano talvolta per noia o per gioco ad altri coetanei. Sotto questo profilo interessantissima la mattinata che gli studenti dell’Istituto Tecnico Ferraris, hanno vissuto presso la sala conferenze della scuola, dove si è tenuto l’incontro “Questo non è amore”, promosso dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere, coordinata dalla Direzione Centrale Anticrimine.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Vice Ispettore Giuseppe Angelone e della Sovrintendente Irene De Nicolais, che hanno guidato il confronto con gli studenti, fornendo strumenti concreti per riconoscere i segnali che distinguono una relazione sana da una tossica, dove il rispetto lascia spazio al controllo e alla manipolazione. Attraverso esempi pratici e dialogo diretto, sono stati evidenziati i principali campanelli d’allarme e l’importanza di intervenire tempestivamente.

Particolarmente significativa è risultata anche la sinergia tra scuola e istituzioni: l’ISIS Ferraris Buccini di Marcianise, diretto dal prof. Domenico Caroprese, da sempre attento ai temi della sensibilizzazione e della prevenzione, porta avanti un’importante attività di collaborazione con le Istituzioni, rafforzando l’azione educativa e offrendo ai giovani strumenti e riferimenti chiari per affrontare situazioni di rischio.

Ampio spazio è stato dedicato inoltre alle azioni da intraprendere in caso di violenza: a chi rivolgersi, come chiedere aiuto e quale supporto offre la Polizia, sempre più orientata alla prevenzione e all’ascolto. Nel corso dell’incontro sono state inoltre fornite informazioni sul reato di revenge porn, con indicazioni pratiche per prevenirlo, promuovendo un uso consapevole dei contenuti digitali e l’importanza di segnalare eventuali abusi.

Un momento di forte valore educativo, che ha contribuito ad accrescere nei giovani, consapevolezza e responsabilità nelle relazioni quotidiane.