Se il cielo non è più un confine. Agricoltura di precisione tra norma e cinema

Articolo di Salvatore Schiavone

Drammaturgo e Cinematografo Attuariale

Il teatro e il cinema, da sempre, non si limitano a raccontare il presente: lo precedono. Come un’avanguardia che scorge la terra prima del resto della flotta, l’arte ha il compito di immaginare mondi possibili attraverso la lente della sfida estrema.

Nel 2015, Ridley Scott ha portato sul grande schermo “Sopravvissuto – The Martian” (basato sul romanzo di Andy Weir). La pellicola, girata tra le rocce rosse del Wadi Rum in Giordania — perfetta controfigura della superficie marziana — non ci ha mostrato solo la lotta per la vita dell’astronauta Mark Watney (Matt Damon). Ci ha mostrato la quintessenza dell’agricoltura futuristica: un sistema dove il “caso” scompare per lasciare spazio al calcolo millimetrico.

Su Marte, Watney trasforma l’ostilità del vuoto in un ecosistema sostenibile attraverso l’uso sacro delle risorse: ogni goccia d’acqua e ogni grammo di nutriente diventano un atto di regia perfetta. Oggi, quella stessa “messa in scena” sta atterrando nei nostri campi sotto forma di droni. Ma se il cinema corre veloce, la realtà normativa ha bisogno di passi sicuri.

Il volo sospeso: il Ddl Semplificazioni e il “ritardo” necessario

La sceneggiatura dell’agricoltura italiana ha vissuto una svolta decisiva con l’entrata in vigore dell’articolo 6 del Ddl Semplificazioni. Un atto rivoluzionario che apre finalmente alla sperimentazione dei trattamenti fitosanitari tramite droni (APR), superando quel divieto di irrorazione aerea che per anni ha confinato il settore in un cono d’ombra regolatorio.

Le linee guida attuative, inizialmente previste per marzo, scontano oggi un breve ritardo. Tuttavia, in questa pausa non c’è inerzia, ma “scrittura fine”. Il MASAF (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) ha scelto di non cedere alla fretta, privilegiando la qualità dell’atto normativo.

In una sorta di meticolosa “revisione della sceneggiatura”, il Ministero sta garantendo che il testo finale armonizzi le norme ENAC, il Piano d’azione nazionale (PAN) e il Regolamento UE 2019/947. L’obiettivo è consegnare agli agricoltori un’opera solida e “blindata” contro ricorsi o infrazioni, offrendo certezze a chi investe nel futuro del Made in Italy.

La tecnologia come braccio della sostenibilità

Una volta riconosciuto il drone come strumento sovrano dell’agricoltura di precisione, il volto del nostro paesaggio agrario cambierà radicalmente. Non è solo questione di tecnologia, è un cambio di paradigma estetico e funzionale:

• Efficienza delle Risorse: La precisione chirurgica riduce l’impatto ambientale, rendendo l’azienda agricola un sistema chiuso e virtuoso, proprio come l’habitat marziano di Watney.

• Resilienza e Presidio: I droni permettono di intervenire laddove l’uomo e le macchine pesanti falliscono.

I dati confermano questa visione: Stefano Boncompagni (Responsabile del Settore Fitosanitario dell’Emilia-Romagna) illustrerà prossimamente i risultati straordinari ottenuti su colture di vite, pomodoro e cipolla. Nelle terre ferite dalle alluvioni, dove il fango impediva l’accesso ai trattori, il drone è stato l’unico “attore” capace di scendere in campo e salvare il raccolto.

Sipario aperto sul futuro

L’attesa per le linee guida del MASAF è dunque l’attesa che si respira dietro le quinte prima di un debutto importante. Il ritardo è giustificato dalla necessità di una “prima” senza sbavature.

L’arte ha immaginato la precisione assoluta per sopravvivere nello spazio; oggi la politica e la tecnica stanno scrivendo le regole per farla fiorire sulla Terra. Quando il sipario si alzerà definitivamente, l’agricoltura italiana non sarà più quella di ieri. E questa volta, non è fantascienza: è la nostra prossima, sostenibile, realtà.