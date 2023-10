Spara con un fucile a canne mozze, arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio.

La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato una persona, residente a Santa Maria Capua Vetere, ritenuta responsabile di tentato omicidio, ai danni di un uomo originario di San Prisco, le cui motivazioni sono in corso di accertamento.

Nella tarda serata del 9 ottobre u.s., la Squadra Mobile della Questura di Caserta ed il Commissariato di P.S. sono intervenuti in via Firenze di Santa Maria Capua Vetere, ove era stato segnalato un uomo attinto al volto da colpi di arma da fuoco.

Sono state effettuate nel corso della successiva notte numerose perquisizioni alla ricerca dell’autore del reato e dell’arma utilizzata. Le attività di indagine hanno consentito di individuare l’autore dell’agguato, un 40enne con precedenti per reati concernenti gli stupefacenti.

L’uomo è stato rintracciato nei pressi dell’abitazione di un complice, un 50enne sammaritano, presso la cui residenza sono stati rinvenuti e sequestrati 2 fucili calibro 12 a canne mozze, 1 pistola semiautomatica, 40 cartucce di vario calibro, 1 chilo di cocaina, una parte della quale giù suddivisa in dosi e 4500 Euro in contanti.

I riscontri di polizia giudiziaria hanno consentito, nella giornata di ieri, di sottoporre a fermo per tentato omicidio aggravato il 40enne e ad arrestare il 50enne per ricettazione e detenzione di stupefacenti ed armi.

I due sono stati associati alla Casa Circondariale di Santa Maria di Capua Vetere, mentre la vittima è ricoverata presso l’Ospedale di Caserta in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Caserta, 11 ottobre 2023

P.S. Si specifica che i soggetti coinvolti, citati nel presente comunicato stampa, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva. I provvedimenti , inoltre, sono stati adottati senza il contraddittorio con le parti e con le difese, ed il contraddittorio avverrà innanzi al Giudice terzo, che potrà valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.