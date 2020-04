Sparanise. A.P.A.S. “Francesco TROIANO”: ecco chi sono. Guarda il video

L’ A.P.A.S. nasce con l’intento di offrire assistenza e supporto sanitario a 360 gradi. Compiti delicati e necessari già in condizioni normali. Nell’era Covid ha avuto e sta avendo un ruolo imprescindibile sul territorio nel quale opera.

I suoi compiti sono molteplici e vanno dall’assistenza ai portatori di handicap con turni di volontari, il mercoledì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, per accompagnare una persona per fisioterapia e logopedia alla vicina città di Capua, Maddaloni e Napoli , al trasporto di ammalati e feriti con ambulanza.

Si pensi che, grazie alla disponibilità degli oltre trenta volontari, ha potuto assicurare un servizio di trasporto di ammalati e feriti nell’ arco delle ventiquattro ore con una media annuale dal 1998 al 2019 di 104 interventi a favore di cittadini di Sparanise e dei Comuni limitrofi.

Per raggiungere tali obiettivi si è dovuto procedere ad effettuare corsi di formazione di primo intervento presso l’ospedale civile di Caserta ed anche grazie alla disponibilità di medici ed infermieri professionisti locali.

Sono anche donatori di sangue e svolgono, inoltre il servizio di Protezione Civile.

L’Associazione, in osservanza alle disposizioni della Pubblica Assistenza Nazionale, ha costituito un Nucleo di Protezione Civile per interventi in caso di calamità in ambito Nazionale ed Internazionale.

Oltre ad effettuare interventi per spegnere incendi sulle colline circostanti, hanno prestato soccorso alle popolazioni del KOSOVO, ospitate in ALBANIA; in Umbria in occasione degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Umbria e Marche; a SARNO in occasione dell’alluvione; presso la tendopoli di COLLETORTO (CB) in occasione dell’evento sismico che ha colpito la Regione Molise e presso il campo base dell’AQUILA, in occasione dell’evento sismico.

Attualmente fanno parte del C.O.C. del Comune di Sparanise per l’emergenza COVID 19 e precisamente per i servizi, PRONTO FARMACO, SPESA A DOMICILIO per le persone in quarantena, SERVIZIO SPESA SOLIDALE E CONSEGNA MASCHERINE A DOMICILIO.

La loro storia parte da lontano. Si sono costituiti oltre 20 anni orsono con il nome di Associazione Pubblica Assistenza “SPARANISE” nel 1998, ed ha avuto come promotore principale l’ex Consigliere Comunale, il 1° Maresciallo Luogotenente Vitaliano FUSCO. Dal 29 maggio 2016 si chiama Associazione Pubblica Assistenza Sparanise “Francesco TROIANO”, in memoria di uno dei soci.

Soci fondatori con FUSCO sono stati Annibale ARENA, Massimo BAZZICALUPO, Guido CAPO, Annibale DE FELICE, Carmine DE FELICE, Cristoforo DELLA GATTA, Antonio DI ZAZZO, Antonio GIRAMMA, Giuseppe LEPORE, Luciano MANCINI, Nicola Antonio MANCINO, Salvatore MARTIELLO, Massimiliano MOLINARO, Silvano NATALE, Arturo RAGOSTA, Antonio SENESE e Francesco TROIANO.

Il compito prioritario del sodalizio, che si compone di elementi che prestano volontariamente e gratuitamente la loro opera, è di prestare aiuto a chi ne ha bisogno, come l’accompagnamento con l’ambulanza da e per i luoghi di cura, l’assistenza sanitaria presso le strutture ospedaliere, corsi di aggiornamento di primo soccorso, presenza durante le manifestazioni sportive e culturali nonché la pronta reperibilità in caso di calamità naturale.

L ’Associazione è iscritta all’ albo comunale delle associazioni dal 2001 e dal 2003 è stata inserita nell’ elenco Regionale delle Associazioni. Inoltre è censita tra le associazioni dell’ANPAS Nazionale con sede in Firenze. Si avvale esclusivamente dalle quote versate dai Soci, dalle offerte volontarie di chi usufruisce del servizio e dalle quote versate dai Soci sostenitori che possono essere Commercianti, Enti Pubblici e Privati ecc.