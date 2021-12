Sparano colpi dall’auto. Fermati dai Carabinieri

San Felice a Cancello. Una bravata stupida che hanno pagato tempestivamente grazie all’intervento dei Carabinieri 3 ragazzi originari di Acerra e residenti nella frazione Botteghino. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, percorrendo in auto via Roma hanno sparato 3 colpi in aria con una pistola a salve. Un gesto stupido che ha generato, per fortuna, solo un po’ di spavento. Individuati prontamente sono stati rintracciati dai Carabinieri della locale stazione, che li hanno condotto in caserma. Le pistole sono state sequestrate.