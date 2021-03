E’ stato sparato alle gambe un giovane di anni 20 ed è giunto in ospedale in gravi condizioni, il tutto accaduto a Varcaturo frazione di C. Volturno.

Secondo quanto avvenuto alla fermata di un autobus delle persone si di un ciclomotore si sarebbero avvicinate ed avrebbero fatto fuoco sparando al 20enne che si trova ricoverato presso il nosocomio di Pineta grande a C. Volturno. Il giovane sarebbe arrivato in ospedale con 20 ferite da arma da fuoco