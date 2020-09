SPARATORIA A CASTEL VOLTURNO, UN MORTO E UN FERITO

Una sparatoria che ha visto coinvolto due extracomunitari a Castel Volturno avvenuto lungo via Brescia.

Ancora non chiaro l’accaduto sembra che intorno alle 18.00 alcune persone armate abbiamo fatto fuoco, il bilancio è di un morto ed un ferito, ricoverato all’Ospedale Pineta grande. Una lite degenerata, un regolamento di conti: gli inquirenti stanno battendo tutte le piste per capire cosa sia successo in località Pinetamare.

Dai primi elementi risulterebbe che la persona rimasta ferita non fosse l’obiettivo dei sicari, che erano invece arrivati con l’intenzione di uccidere solo l’altro uomo. Le avrebbero sparato perché si trovava nei pressi dell’abitazione e si sarebbe parata davanti mentre cercavano la vittima; il sindaco di Castel Volturno Lugi Petrella sull’ episodio ha dichiarato “Abbiamo notato che dopo il lockdown è molto aumentata la presenza di irregolari sul nostro territorio – spiega appunto il sindaco di Castel Volturno, Luigi Petrella – noi, con i mezzi a nostra disposizione, non riusciamo a garantire un adeguato controllo. Già prima la situazione era molto delicata: stimiamo che sul nostro territorio ci siano 20mila irregolari, mentre la popolazione censita è di 27mila persone. Con le nostre risorse non possiamo garantire sicurezza, controlli e nemmeno interventi per aiutare chi vive in condizioni disagiate. Si parla sempre di integrazione, ma nel nostro caso abbiamo persone che vengono usate, sfruttate e che, in assenza di alternative, potrebbero anche finire arruolate nelle fila della criminalità. Chiediamo allo Stato di intervenire, ormai la situazione è fuori controllo: servono fatti, non chiacchiere”.