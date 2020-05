Colpo alla Banca Nazionale del Lavoro: sparatoria in pieno centro con feriti

Aversa. Panico nella città normanna dove ,questa mattina, intorno alle ore 10.00,dei rapinatori hanno assaltato il plico portavalori destinato alla sede della BNL in in viale Kennedy.

Il colpo è stato attuato proprio all’arrivo del portavalori.

Durante la rapina sono rimasti feriti da colpi di arma da fuoco un sovrintendente della Polizia Ferroviaria e una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata.

Secondo i primi accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine, i banditi – almeno tre – sarebbero entrati in azione all’arrivo del furgone portavalori; secondo qualche testimone erano armati di kalashnikov.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma sembra che i tre si siano materializzati non appena la guardia è scesa con il plico contenente i soldi; l’hanno così minacciata, sottraendogli la pistola di ordinanza e impossessandosi del plico.

Il vigilante ha però reagito, così come un poliziotto della Polfer che era in fila per un’operazione bancaria; a questo punto i banditi hanno fatto fuoco ferendo entrambi. Sono poi fuggiti forse a bordo di un’auto.

La banda sarebbe fuggita a bordo di una Renault Clio.

Sul posto in questo momento si trovano gli uomini dell’arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato ed un’ambulanza del 118. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.